Assange ai funerali di Papa Francesco fondatore Wikileaks a San Pietro

Assange a San Pietro per i funerali di Papa Francesco oggi 26 aprile. Il fondatore di Wikileaks ha assistito alla cerimonia funebre con la moglie e con i figli. Le foto diffuse dall'agenzia Afp documentano la sua presenza in Vaticano. La famiglia di Assange era stata ricevuta nel 2023 dal pontefice.

