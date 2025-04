L’uomo caduto da una balaustra in Darsena è ancora intubato era probabilmente ubriaco

ancora in gravi condizioni e attualmente intubato, ma non dovrebbe più essere in pericolo di vita L’uomo precipitato venerdì sera da un muretto, per tre-quattro metri nel vuoto, sul passaggio pedonale sottostante della Darsena in viale Gorizia a Milano. Quando è caduto, L’uomo di 56 anni aveva una birra in mano e secondo alcune ricostruzioni era probabilmente ubriaco. Dramma in Darsena a Milano, precipita da una balaustra mentre sta bevendo una birra: è in condizioni disperateAlcuni testimoni presenti al momento della caduta hanno riferito di aver visto L’uomo seduto o in piedi vicino alla ringhiera quando, all’improvviso, ha perso la stabilità ed è precipitato nel vuoto. L’impatto è stato violento e ha lasciato L’uomo incosciente a terra.I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto. Ilgiorno.it - L’uomo caduto da una balaustra in Darsena è ancora intubato: era probabilmente ubriaco Leggi su Ilgiorno.it Milano – Èin gravi condizioni e attualmente, ma non dovrebbe più essere in pericolo di vitaprecipitato venerdì sera da un muretto, per tre-quattro metri nel vuoto, sul passaggio pedonale sottostante dellain viale Gorizia a Milano. Quando èdi 56 anni aveva una birra in mano e secondo alcune ricostruzioni era. Dramma ina Milano, precipita da unamentre sta bevendo una birra: è in condizioni disperateAlcuni testimoni presenti al momento della caduta hanno riferito di aver vistoseduto o in piedi vicino alla ringhiera quando, all’improvviso, ha perso la stabilità ed è precipitato nel vuoto. L’impatto è stato violento e ha lasciatoincosciente a terra.I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto.

