Torino Vlasic e Lazaro si sono allenati in parte con la squadra potrebbero partire dalla panchina Gazzetta

Torino affronterà il Napoli domani sera, domenica 27 aprile, alle 20:45. La speranza dei granata è di rivedere in campo Nikola Vlasic e Valentino Lazaro, che ieri hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e potrebbero dunque partire dalla panchina.Torino, Vlasic e Lazaro potrebbero partire dalla panchina contro il NapoliLa Gazzetta dello Sport scrive:Il trequartista croato e l'esterno austriaco ieri hanno svolto una parte di lavoro con il gruppo granata che sta preparando la partita. Non c'è ottimismo, invece, per Ivan Ilic e per Borna Sosa. Paolo Vanoli e il suo staff faranno le ultime valutazioni nel pomeriggio di oggi, quando è in programma l'ultima rifinitura prima della partenza per Napoli. Alla partita contro gli azzurri non parteciperà Gvidas Gineitis, che è squalificato.Assenti anche Zapata, Schuurs, Njie, ormai da tempo fuori.

