Vardy Como i lombardi sognano il grande colpo offensivo Quel dettaglio potrebbe fare la differenza

Vardy Como, apertura totale per l'ex attaccante del Leicester? Quel retroscena sta facendo sognare i tifosi lombardi Jamie Vardy ha abbandonato il Leicester dopo anni di grandissime soddisfazioni. Dall'altra parte però il calciomercato Como non si è mai nascosto sul possibile ingaggio del centravanti inglese in vista della prossima stagione (dopo aver fatto un tentativo .

Monza Como 1-1 LIVE: Ikoné pareggia per i lombardi azzurri - All’U-Power Stadium di Monza, è tempo di derby. Il match valido per la trentunesima giornata di Serie A Monza Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’U-Power Stadium di Monza, è tempo di derby lombardo con Monza Como che si affrontano per il match valido per la trentunesima giornata di Serie A. LA DIRETTA […] 🔗calcionews24.com

Como-Venezia 1-0 LIVE: GOAL dei lombardi con Ikoné - Al Giuseppe Sinigaglia, il match valido per la 28° giornata di Serie A tra Como-Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Como-Venezia, valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. SECONDO TEMPO Nella ripresa il Como parte subito all’attacco e al 4° minuto del secondo tempo […] 🔗calcionews24.com

Nico Paz, tutte vogliono il gioiello del Como. I lombardi pretendono per l’estate quella cifra sul mercato. Le ultime - Nico Paz Como, quanto pretenderanno i lombardi sul mercato per lasciare andare il fuoriclasse? Spunta fuori una grande indiscrezione Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Como ha le idee molto chiare sul mercato: in particolar modo sul centrocampista Nico Paz, autore fino ad ora di una stagione fantastica con i colori azzurri. Il […] 🔗calcionews24.com

Vardy al Como dopo la promozione in Serie A, spunta l'idea di calciomercato: «Sto invecchiando, vediamo» - A 37 anni, però, Vardy potrebbe anche cercare una nuova avventura: «Io al Como? Sto invecchiando, sono vecchio. Chi lo sa, vedremo». Delle parole che non chiudono la porta ai tifosi lombardi ... 🔗msn.com

Jamie Vardy alla corte di… Deadpool? Il Wrexham sogna il grande colpo per la Championship - Cagliari-Fiorentina e Genoa-Lazio 23/04/2025 23.20 Il Wrexham sogna in grande e, in caso di promozione in Championship, potrebbe puntare su un nome clamoroso: Jamie Vardy. L’attaccante simbolo ... 🔗calcionews24.com