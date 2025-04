Lancia piccole frecce con la fiocina contro i parenti dopo una lite poi tenta il suicidio grave il cugino

dopo una lite con una coppia di cugini è uscito sul balcone e li ha colpito al collo e all'addome con due dardi Lanciati con la fiocina. Una volta in casa avrebbe tentato il suicidio. Il cugino si trova in prognosi riservata. Leggi su Fanpage.it Un uomo di 64 anniunacon una coppia di cugini è uscito sul balcone e li ha colpito al collo e all'addome con due darditi con la. Una volta in casa avrebbeto il. Ilsi trova in prognosi riservata.

