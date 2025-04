Papa corteo arrivato a S Maria Maggiore applauso commosso dalla folla

corteo funebre che trasporta il feretro di Papa Francesco è arrivato a Santa Maria Maggiore. Ad accoglierlo decine di migliaia di fedeli che lo hanno omaggiato con un lungo e commosso applauso. Lapresse.it - Papa: corteo arrivato a S. Maria Maggiore, applauso commosso dalla folla Leggi su Lapresse.it Roma, 26 apr. (LaPresse) – Ilfunebre che trasporta il feretro diFrancesco èa Santa. Ad accoglierlo decine di migliaia di fedeli che lo hanno omaggiato con un lungo e

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, il Vaticano rivela: “Non può morire al Gemelli”, come capiremo che è arrivato il momento - Social. Papa Francesco, non può morire al Gemelli: le parole del Vaticano. La polmonite bilaterale sta mettendo in serio pericolo la vita di Papa Francesco, il quale si trova ancora ricoverato presso l’ospedale il Gemelli di Roma per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, dal Vaticano, è giunta una notizia molto particolare: il Pontefice non può morire in ospedale. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Papa Francesco, perché si parla di dimissioni e cosa succede ora Leggi anche: Papa Francesco, gli aggiornamenti dall’ospedale: il bollettino del Vaticano Leggi anche: ... 🔗tvzap.it

Addio a Papa Francesco: «In 250 mila per salutarlo» nei 3 giorni di ostensione della salma. Chiusa la bara, oggi i funerali LE TAPPE DEL CORTEO - In 250mila hanno reso omaggio a Papa Francesco. Un lungo fiume di gente che in questi giorni ha voluto dare al Pontefice l’ultimo saluto, nonostante le file, il caldo, in alcuni momenti la pioggia. Preghiere e lacrime, anche se al Papa argentino la cosa che piaceva di più, in fondo, era ridere. Oggi i funerali in Piazza San Pietro ai quali sono attese 200mila persone. E’ già pronta la macchina... 🔗feedpress.me

Approfondimenti da altre fonti

Funerali di Francesco, 250 mila a San Pietro. Il corteo è arrivato in piazza di Santa Maria Maggiore - L'arrivo del corteo funebre a Santa Maria Maggiore; Funerali Papa Francesco oggi live: feretro in corteo sulla papamobile verso Santa Maria Maggiore; Papa Francesco, i funerali in diretta: il corteo arrivato a Santa Maria Maggiore. 250 mila in piazza; Funerali di Papa Francesco in diretta: finito il rito a San Pietro, ora il corteo. La foto dell'incontro Trump Zelensky. L'omelia: «La voce del Papa sempre contro la guerra. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali Papa Francesco, von der Leyen arriva in Vaticano - Il corteo di auto della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è arrivato in Vaticano. Von der Leyen è tra le autorità che sono ai funerali di ... 🔗lapresse.it

Funerali Papa Francesco, il percorso del corteo funebre - Conclusa la cerimonia in piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco, il corteo funebre parte dalla Basilica e arriva a Santa Maria Maggiore. Al termine dei funerali, intorno alle 12, il feretr ... 🔗msn.com

Papa Francesco, partito il corteo funebre. Il carro è una ex papamobile riadattata - Ha preso il via il corteo funebre che da San Pietro porterà la salma di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore, dove sarà sepolto ... 🔗dire.it