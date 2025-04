Interdittiva antimafia il Consiglio di Stato dà ragione ad Aleasya Costruzioni respinto appello della Prefettura

Foggiatoday.it - Interdittiva antimafia, il Consiglio di Stato dà ragione ad Aleasya Costruzioni: respinto l'appello della Prefettura

Ildihail ricorso del Ministero dell'Interno edi Foggia, controSrl, che si era aggiudicata i lavori di realizzazione del Centro aperto polivalente per minori in via D’Addedda ecasa rifugio (qui la vicenda), per la riforma.