Lucca Inter timidi sondaggi e concorrenza serrata per l’attaccante dell’Udinese la situazione

Lucca Inter, timidi sondaggi da parte dei nerazzurri e concorrenza serrata per l'attaccante dell'Udinese: la situazioneLorenzo Lucca è uno dei nomi finiti sul taccuino del mercato Inter per l'attacco del prossimo anno. Nome presente sulla lista di diversi club italiani tra i quali il Milan, il Napoli e anche la Juve. A parlare dell'Interesse dei bianconeri per il centravanti dell'Udinese è Tuttosport. Club bianconero che pensa come alternativa alla punta dei friulani Nikola Krstovic, anch'esso nel mirino dei nerazzurri.Lucca Inter – «Insomma, anche con l'Udinese ci sarebbero i margini di trattativa per inserire una contropartita e abbassare, eventualmente, i costi. Al netto del fatto che Lucca, dopo i sondaggi invernali delle milanesi, piace molto al Napoli ed è finito pure nel mirino del Nottingham Forest.

