Fiera Campionaria oltre dodicimila ingressi nella sola giornata di ieri

Fiera Campionaria di Venticano che, nel suo primo giorno festivo, fa registrare un bum di presenze che non si registravano da anni.oltre dodicimila ingressi ma soprattutto tanti affari e tanta partecipazione ai due convegni in programma dedicati alla truffe e all'utilizzo dell'IA in agricoltura. Relativamente al primo convegno, molto apprezzati, dai partecipanti, gli interventi del Comandante della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, il Capitano Raffaele Falginella, e del Luogotenente C.S. Gianluca Fallarino, comandante della Stazione Carabinieri di Dentecane, rivolti alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone più fragili. Durante l'incontro, sono stati illustrati i raggiri più comuni e forniti consigli utili su come riconoscerli, proteggersi e chiedere aiuto senza esitazione.

