Sci alpinismo Michele Boscacci e Robert Antonioli vincono i Mondiali long distance

Mondiali long distance 2025 di sci alpinismo: il titolo iridato di specialità, assegnato nel corso della 24ma edizione del Trofeo Mezzalama, incorona la coppia azzurra composta da Michele Boscacci e Robert Antonioli tra gli uomini, mentre tra le donne Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni centrano la piazza d’onore, mentre Ilaria Veronese e Lisa Moreschini salgono sul gradino più basso del podio.Nella gara maschile Italia 2 di Michele Boscacci e Robert Antonioli si impone in 4:29:19, andando a precedere dopo un lungo testa a testa la Francia di Xavier Gachet e William Bon Mardion, battuti per appena 17?. Il team Equy/Jacquemoud, composto dai transalpini Samuel Equy e Matheo Jacquemoud, si classifica terzo a 4’31”.Nella prova femminile si registra il dominio di Francia 3, composta dalle transalpine Axelle Mollaret ed Emily Harrop, prime in 5:23:35, che lasciano a 6’45” Italia 1 di Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni, ed addirittura a 21’40” Italia 2 di Ilaria Veronese e Lisa Moreschini. Oasport.it - Sci alpinismo, Michele Boscacci e Robert Antonioli vincono i Mondiali long distance! Leggi su Oasport.it L’Italia conquista tre medaglie, una per metallo, ai2025 di sci: il titolo iridato di specialità, assegnato nel corso della 24ma edizione del Trofeo Mezzalama, incorona la coppia azzurra composta datra gli uomini, mentre tra le donne Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni centrano la piazza d’onore, mentre Ilaria Veronese e Lisa Moreschini salgono sul gradino più basso del podio.Nella gara maschile Italia 2 disi impone in 4:29:19, andando a precedere dopo un lungo testa a testa la Francia di Xavier Gachet e William Bon Mardion, battuti per appena 17?. Il team Equy/Jacquemoud, composto dai transalpini Samuel Equy e Matheo Jacquemoud, si classifica terzo a 4’31”.Nella prova femminile si registra il dominio di Francia 3, composta dalle transalpine Axelle Mollaret ed Emily Harrop, prime in 5:23:35, che lasciano a 6’45” Italia 1 di Alba De Silvestro e Giulia Compagnoni, ed addirittura a 21’40” Italia 2 di Ilaria Veronese e Lisa Moreschini.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sci alpinismo, Alba De Silvestro è terza nella vertical di Schladming e torna sul podio in Coppa del Mondo - Archiviata la parentesi relativa ai Campionati Mondiali di Morgins, valevole anche come evento qualificante per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, riparte in questi giorni la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpinismo con il sesto appuntamento della stagione in programma sulle nevi austriache di Flachau tra venerdì 14 e sabato 15 marzo. Alba De Silvestro si è tolta una bella soddisfazione, arrivando terza nella gara vertical sulla mitica “Planai” e regalando al movimento azzurro il primo podio assoluto dell’inverno nel circuito di Coppa del Mondo. 🔗oasport.it

Sci alpinismo, CdM: a Tromso vince Harrop, tra gli uomini si afferma Bussard - Si avvicina alla conclusione la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpinismo. La francese Emily Harrop vince la sprint di Tromsø, in Norvegia, penultimo atto stagionale del massimo circuito. La transalpina ha dominato ancora una volta la scena nella finale femminile, precedendo di 8?7 la svizzera Marianne Fatton e di 9?3 la connazionale Margot Ravinel, con Ana Alonso Rodriguez e le altre due francesi Celia Perillat-Pessey e Lena Bonnel a completare il quadro di finaliste. 🔗sportface.it

Sci alpinismo: Luca Curioni trionfa in Coppa del mondo - L'Italia è stata grande protagonista nella Sprint Race valida per la Coppa del mondo giovanile di sci alpinismo che si è disputata ieri a Malino Brdo, località della Slovacchia. Merito anche di Luca Curioni che ha trionfato nella categoria Under 20 precedendo l'andorrano Max Palmitjavila Dourdet... 🔗sondriotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

BOSCACCI/ANTONIOLI CAMPIONI DEL MONDO! Gli azzurri dominano il Mezzalama; al femminile De Silvestro/Compagnoni argento, Moreschini/Veronese bronzo; Alba De Silvestro & Michele Boscacci Campioni Italiani di Scialpinismo Mixed Relay; Villars-sur-Ollon: Alba De Silvestro e Michele Boscacci terzi nella staffetta mista di Coppa del Mondo; Il weekend degli azzurri negli sport invernali: Italia a podio in sprint con Giulia Murada e Katia Mascherona e mixed relay con Michele Boscacci e Alba De Silvestro nella Coppa del mondo di sci alpinismo a Villars-Sur-Ollon. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scialpinismo, il Centro sportivo esercito vince Trofeo Mezzalama - (ANSA) - AOSTA, 26 APR - E' andato per la sesta volta consecutiva al Centro sportivo esercito il Trofeo Mezzalama, la 'maratona dei ghiacciai' da Breuil-Cervinia a Gressoney-La-Trinite' che conta tre ... 🔗msn.com

A Boscacci e Antonioli il Mezzalama 2025 - I due atleti del Centro Sportivo Esercito battono due coppie francesi e si laureano campioni mondiali long distance ... 🔗rainews.it

Sci alpinismo, De Silvestro e Boscacci sul podio in Coppa del Mondo: azzurri brillanti in staffetta - Alba De Silvestro e Michele Boscacci hanno conquistato un brillante terzo posto nella staffetta mista che ha concluso la penultima tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo, andata in scena ... 🔗oasport.it