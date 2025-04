LIVE Musetti Etcheverry 7 6 6 2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA Lorenzo vince agevolmente in due set

13.00 1 ora e 46 minuti di gioco, continua l'ottimo momento di forma di Lorenzo Musetti, che al terzo turno se la vedrà con il vincente di Tsitsipas-Struff. L'ellenico è favorito contro il tedesco, e se dovesse prevalere avremo un remake di Montecarlo. Ai quarti del recente torneo del Principato, Musetti ha sconfitto il greco in tre set (1-6, 6-3, 6-4).vince Lorenzo Musetti!!! Il tennista azzurro chiude con una deliziosa demi volée di rovescio. 7-6, 6-2 IL PUNTEGGIO.40-15 Larga la risposta del sudamericano, DUE MATCH POINT!!!30-15 Buona prima, esce la risposta di Etcheverry. Vicino al traguardo il carrarese.15-15 Etcheverry si sposta sul dritto in risposta ma tira fuori.

12.13 A breve l'inizio del secondo set. 7-6 MUSETTI!!! Lorenzo si aggiudica il primo parziale grazie ad una bella risposta di dritto incrociato. 6-3 Etcheverry prova il vincente di dritto in corridoio, ma la palla esce. TRE SET POINT MUSETTI! 5-3 Scambio a rete vinto da Lorenzo.

4-2 Game Musetti. Smorzata di Lorenzo che Etcheverry non riesce a rimandare dall'altra parte. A-40 Passante di dritto al corpo, si fa anche leggermente male Etcheverry. 40-40 Esce in corridoio il passante di rovescio di Musetti. Vantaggi. 40-30 Doppio fallo dell'italiano.

6-5 Rovescio lungolinea vincente, Musetti si assicura il tie-break. 40-30 Lungo il dritto di Lorenzo, rimane una palla game. 40-15 Lunga la risposta di rovescio. 30-15 Smorzata a segno dell'italiano. 15-15 Ottima palla corta di Etcheverry ma grande rincorsa di Musetti che manda la pallina di là.

