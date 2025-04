Calciomercato Milan sarà assalto ad Orsolini ecco quando ci sarà l’affondo

Orsolini potrebbe essere uno dei colpi di Calciomercato del Milan nella prossima sessione estiva: ecco quando ci sarà l'affondo Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sarà assalto ad Orsolini: ecco quando ci sarà l’affondo Leggi su Pianetamilan.it Riccardopotrebbe essere uno dei colpi didelnella prossima sessione estiva:cil'affondo

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Milan, in estate sarà rivoluzione: da Rafael Leao a Ruben Loftus-Cheek ecco chi può partire - Nel prossima sessione di calciomercato il Milan farà una rivoluzione, da Rafael Leao a Ruben Loftus-Cheek sono diversi i giocatori in uscita Il Milan dopo l’eliminazione in Champions ha deciso che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. I rossoneri hanno bisogno di un cambio di mentalità e a gennaio ha fatto chiaramente capire i piani della casa: cambiare senza paura. Tutto dipenderà anche dal piazzamento finale dei rossoneri in campionato, il quarto posto ora è fondamentale, l’eliminazione di Milan, Atalanta e Juventus ha compromesso il ranking Uefa e ora il quinto posto per ... 🔗dailymilan.it

Calciomercato Milan, Davide Bartesaghi rinnova ma sarà ceduto: l’idea di Geoffrey Moncada - In vista del calciomercato estivo il Milan è pronto a rinnovare il contratto di Davide Bartesaghi che però sarà ceduto, questa l’idea di Moncada Tra le manovre in casa Milan c’è anche quella dei rinnovi di contratto dei giovani giocatori che fanno da spola tra prima squadra e Milan Futuro. A partire da Davide Bartesaghi che è vicino a rinnovare il suo contratto con il club rossonero fino al 2029 con opzione per il 2030. 🔗dailymilan.it

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani ha deciso il futuro di Kyle Walker. Ecco quale sarà - In vista del calciomercato estivo il Milan è convinto, Giorgio Furlani riscatterà dal Manchester City Kyle Walker, pedina importante. In casa Milan si sta preparando la rivoluzione che ci sarà in vista dell’estate, con nuovi dirigenti, nuovo allenatore e con molta probabilità nuovi giocatori. Tra i giocatori sicuri di restare in rossonero c’è Kyle Walker, il terzino arrivato nel mercato invernale verrà riscattato dal Manchester City. 🔗dailymilan.it

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Milan, sarà assalto ad Orsolini: ecco quando ci sarà l’affondo; Joao Felix-Milan, ruolo e formazione rossonera con il portoghese: chi sono i titolari in attacco ora; Calciomercato, da Torino: assalto a Reijnders, offerta folle in estate; Rashford, assalto Milan: incontro con gli agenti e la richiesta allo United. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne