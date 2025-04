Cobra in 4K UHD arriva in edizione limitata il film cult del 1986 con Sylvester Stallone

film più cafoni degli anni 80, Cobra certamente occupa un posto con una discreta fierezza. Il film esce ora in una versione restaurata in 4K su supporto fisico per collezionisti grazie a Arrow Video. Comingsoon.it - Cobra in 4K UHD: arriva in edizione limitata il film cult del 1986 con Sylvester Stallone Leggi su Comingsoon.it In un ipotetico podio deipiù cafoni degli anni 80,certamente occupa un posto con una discreta fierezza. Ilesce ora in una versione restaurata in 4K su supporto fisico per collezionisti grazie a Arrow Video.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli - New York, ecco perché in 4K UHD la fiaba di Salvatores emoziona ancora di più - Grazie a Eagle Pictures il film di Gabriele Salvatore ha avuto l'onore di un'uscita in 4K UHD che sfodera un video emozionante e suggestivo e un ottimo audio. Extra pochi ma interessanti. Non è una cosa frequente vedere riservata in homevideo l'onore di un'uscita in 4K UHD a un film italiano. Ma già questo è il segno dell'importanza del prodotto. Perché in effetti Napoli - New York è un film importante non solo per la prestigiosa firma di Gabriele Salvatores e per il suo buon riscontro al botteghino, ma anche perché ci ricorda che una volta i migranti eravamo noi. 🔗movieplayer.it

World War Z: Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray del film di Marc Forster è in offerta su Amazon - Su Amazon potete attualmente trovare, in sconto grazie a un'offerta a tempo, la Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray di World War Z. La Collector's Edition 4K UHD + Blu-ray di World War Z è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 25,70€ con uno sconto del 5% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg (27,17€) e del 20% sul prezzo mediano indicato (32,29€). 🔗movieplayer.it

Smile 2: l'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray è in offerta su Amazon - Su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, è attualmente possibile trovare l'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray di Smile 2 in sconto. L'edizione Steelbook 4K UHD + Blu-Ray di Smile 2 è attualmente scontata su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 26,59€ con uno sconto del 24% sul prezzo più basso degli ultimi 30gg indicato (34,99€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box seguente, o . 🔗movieplayer.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cobra in 4K UHD: arriva in edizione limitata il film cult del 1986 con Sylvester Stallone; Jason Statham's Action Movie With 87% Rt Audience Score Sets 4K Uhd Blu-ray Release Date; Racconti di Cinema – Cobra di George Pan Cosmatos con Sylvester Stallone; Ghost in the Shell: il capolavoro di Mamoru Oshii arriva in 4K per Eagle Pictures. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cobra in 4K UHD: arriva in edizione limitata il film cult del 1986 con Sylvester Stallone - In un ipotetico podio dei film più cafoni degli anni 80, Cobra certamente occupa un posto con una discreta fierezza. Il film esce ora in una versione restaurata in 4K su supporto fisico per collezioni ... 🔗comingsoon.it