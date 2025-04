Piazza Attias sorpreso a spacciare cocaina durante la sera di Pasqua 38enne arrestato

sorpreso mentre spacciava droga durante la sera di Pasqua e per questo un 38enne di origine tunisina, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Livorno. L'uomo è stato notato in Piazza Attias mentre incontrava diverse persone tenendo un atteggiamento sospetto e i. Livornotoday.it - Piazza Attias, sorpreso a spacciare cocaina durante la sera di Pasqua: 38enne arrestato Leggi su Livornotoday.it È statomentre spacciava drogaladie per questo undi origine tunisina, senza fissa dimora, è statodai carabinieri del Norm di Livorno. L'uomo è stato notato inmentre incontrava diverse persone tenendo un atteggiamento sospetto e i.

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli - Controlli a tappeto in piazza Bellini, nel cuore della movida partenopea. Nel pomeriggio di venerdì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denuciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Napoli, controlli a tappeto in piazza […] L'articolo Napoli, controlli a tappeto in piazza Bellini: 18enne sorpreso con droga e coltelli sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Piazza Attias, tenta di rubare una borsa all'interno della Coin: denunciata - Tentato furto alla Coin di piazza Attias nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 10 marzo. Erano circa le 18.30 quando una donna è entrata all'interno del negozio e fingendosi una normale cliente ha provato a rubare una borsa. Le sue azioni però non sono passate inosservate al personale della... 🔗livornotoday.it

Sorpreso mentre spaccia in piazza Dante: pusher in manette - Due persone, uno spacciatore colto in flagrante e un pregiudicato destinatario di un ordine di carcerazione, sono state arrestate ieri sera, 7 aprile, dai Carabinieri di Pisa, impegnati con mirati servizi di controllo del territorio nelle zone nevralgiche della movida e più a rischio della città... 🔗pisatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Piazza Attias, sorpreso a spacciare cocaina durante la sera di Pasqua: 38enne arrestato; Cerca di disfarsi della droga nel negozio; Spaccio in piazza Attias, denunciato un 21enne. 🔗Ne parlano su altre fonti

Spaccio pasquale in piazza Attias, arrestato 38enne tunisino - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno arrestato un 38enne di origini tunisine, senza fissa dimora sul territorio, per detenzione ai fini di spaccio di ... 🔗livornopress.it