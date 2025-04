Maratona di Londra 2025 Kiplimo sul record del mondo Sotto le 2 ore Vedremo sarà la mia prima gara

2025 della Maratona di Londra, una delle edizioni più attese degli ultimi anni per la presenza di un parterre di atleti di assoluto livello. Il protagonista più atteso è Jacob Kiplimo, al debutto assoluto sulla distanza dei 42,195 km. Il 24enne ugandese ha fatto parlare di sé a febbraio, quando ha stabilito il nuovo record mondiale della mezza Maratona in 56’42”, diventando il primo uomo a scendere Sotto i 57 minuti. Un risultato che ha rafforzato l’idea che possa essere proprio lui a infrangere ufficialmente il muro delle due ore in Maratona.Ad oggi, l’unico ad esserci riuscito è Eliud Kipchoge. L’impresa del keniano è arrivata nel 2019 a Vienna, in condizioni però speciali, aiutato dalle lepri a mantenere un ritmo costante; il suo crono di 1:59:40 dunque non fu omologabile, e lascia le porte aperte per un nuovo tentativo Sotto le due ore che varrebbe il nuovo record mondiale. Leggi su Sportface.it Domani si corre l’edizionedelladi, una delle edizioni più attese degli ultimi anni per la presenza di un parterre di atleti di assoluto livello. Il protagonista più atteso è Jacob, al debutto assoluto sulla distanza dei 42,195 km. Il 24enne ugandese ha fatto parlare di sé a febbraio, quando ha stabilito il nuovomondiale della mezzain 56’42”, diventando il primo uomo a scenderei 57 minuti. Un risultato che ha rafforzato l’idea che possa essere proprio lui a infrangere ufficialmente il muro delle duein.Ad oggi, l’unico ad esserci riuscito è Eliud Kipchoge. L’impresa del keniano è arrivata nel 2019 a Vienna, in condizioni però speciali, aiutato dalle lepri a mantenere un ritmo costante; il suo crono di 1:59:40 dunque non fu omologabile, e lascia le porte aperte per un nuovo tentativole dueche varrebbe il nuovomondiale.

