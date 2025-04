Un Papa unico il mondo saluta Francesco tra lacrime applausi e speranza

mondo a San Pietro per l’ultimo saluto a un Pontefice che ha cambiato la Chiesa con semplicità, coraggio e amore per gli ultimi.Città del Vaticano – In una Piazza San Pietro gremita e silenziosa, rotta solo dagli applausi e dai canti dei fedeli, si sono celebrati oggi i solenni funerali di Papa Francesco. Una cerimonia intensa, partecipata da giovani, capi di Stato, leader religiosi e semplici pellegrini, accorsi da ogni angolo del mondo per rendere omaggio a un Pontefice che ha segnato profondamente il nostro tempo.Molti giovani, accalcati lungo via della Conciliazione, lo ricordano come “un papà, un nonno che si è sempre dedicato agli ultimi”. E ancora: “Era unico perché cercava la pace tra i popoli. Difficilmente ce ne sarà un altro come lui”. Leggi su Puntomagazine.it Migliaia di giovani e leader da tutto ila San Pietro per l’ultimo saluto a un Pontefice che ha cambiato la Chiesa con semplicità, coraggio e amore per gli ultimi.Città del Vaticano – In una Piazza San Pietro gremita e silenziosa, rotta solo daglie dai canti dei fedeli, si sono celebrati oggi i solenni funerali di. Una cerimonia intensa, partecipata da giovani, capi di Stato, leader religiosi e semplici pellegrini, accorsi da ogni angolo delper rendere omaggio a un Pontefice che ha segnato profondamente il nostro tempo.Molti giovani, accalcati lungo via della Conciliazione, lo ricordano come “un papà, un nonno che si è sempre dedicato agli ultimi”. E ancora: “Eraperché cercava la pace tra i popoli. Difficilmente ce ne sarà un altro come lui”.

