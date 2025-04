Perché è arrivato il momento di dire addio ai classici water

addio ai water che avete sempre usato e conosciuto, presto il design dei classici servizi igienici potrebbe cambiare: ecco per quale motivo. Leggi su Fanpage.it Diteaiche avete sempre usato e conosciuto, presto il design deiservizi igienici potrebbe cambiare: ecco per quale motivo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Grammatica e sintassi servono per capire e per farsi capire, esprimono la cultura della regola”, Valditara: “Giovani non conoscono il corsivo e scrivono in maiuscolo, è arrivato il momento di intervenire” - I dati del rapporto Censis rivelano una situazione preoccupante: il 35% degli adulti italiani comprende solo testi molto brevi e semplici, mentre appena il 5% raggiunge livelli adeguati di comprensione della scrittura. L'articolo “Grammatica e sintassi servono per capire e per farsi capire, esprimono la cultura della regola”, Valditara: “Giovani non conoscono il corsivo e scrivono in maiuscolo, è arrivato il momento di intervenire” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Papa Francesco, il Vaticano rivela: “Non può morire al Gemelli”, come capiremo che è arrivato il momento - Social. Papa Francesco, non può morire al Gemelli: le parole del Vaticano. La polmonite bilaterale sta mettendo in serio pericolo la vita di Papa Francesco, il quale si trova ancora ricoverato presso l’ospedale il Gemelli di Roma per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, dal Vaticano, è giunta una notizia molto particolare: il Pontefice non può morire in ospedale. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Papa Francesco, perché si parla di dimissioni e cosa succede ora Leggi anche: Papa Francesco, gli aggiornamenti dall’ospedale: il bollettino del Vaticano Leggi anche: ... 🔗tvzap.it

Fedez, concerto al Forum a settembre: “Torno a casa, è arrivato il momento” - (Adnkronos) – Fedez torna sul palco live. Dopo il quarto posto conquistato al Festival di Sanremo 2025 con 'Battito', il rapper ha annunciato oggi, lunedì 17 febbraio, un concerto all'Unipol Forum di Assago, in programma il prossimo 19 settembre: "Ritorno a casa", si legge sulla locandina condivisa da Fedez sui propri canali social. Fedez torna a […] 🔗periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché è arrivato il momento di dire addio ai classici water; Morte Sara Piffer, Dagnoni: “E’ arrivato il momento di dire basta”; Landini: “È arrivato il momento di una vera rivolta sociale”; Vanessa Ferrari si ritira: È arrivato il momento di dire stop. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne