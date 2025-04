Stiamo processando il suo bonifico come funziona la nuova truffa via Sms

Marmirolo (Mantova), 25 aprile 2025 – Quando, sul finire del 2024, aveva ricevuto un messaggio sul proprio telefono, relativo a un bonifico da quasi mille euro che la sua banca stava processando, un 67enne di Marmorolo è saltato sulla sedia. Perché sapeva di non aver mai dato la disposizione per un bonifico da 985 euro. Il messaggio poi continuava con la possibilità di annullare l'operazione componendo un certo numero di telefono. Cosa che l'uomo aveva fatto prontamente, cadendo purtroppo nella trappola di alcuni truffatori. Il pensionato, pensando di essere in contatto telefonico con la propria banca, aveva ricevuto precise indicazioni relative alla necessità di effettuare un bonifico istantaneo finalizzato a effettuare un giroconto di denaro su un altro conto corrente, con la scusa di evitare una eventuale truffa.

