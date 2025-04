Travolta da un treno sui binari morta una ragazza di 17 anni a Milano indagini in corso

ragazza di 18 anni è stata Travolta e uccisa da un treno sui binari nei pressi della stazione Greco-Pirelli di Milano. Si indaga sul decesso, disposta l'autopsia. Leggi su Fanpage.it Ieri sera, venerdì 25 aprile, unadi 18è statae uccisa da unsuinei pressi della stazione Greco-Pirelli di. Si indaga sul decesso, disposta l'autopsia.

