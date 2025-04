Funerale papa Francesco quant’è costato e chi lo ha pagato Fuori la cifra

Sabato 26 aprile è il giorno del dolore. I funerali di papa Francesco hanno commosso tutto il mondo e portato a Roma i principali leader planetari, dal presidente americano Trump al principe William, passando per i reali di Spagna e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Ma in tanti si sono anche chiesti i costi delle esequie e chi ha sborsato i soldi necessari.A scriverne è stato il sito Fanpage, che ha fatto il punto della situazione sui funerali di papa Francesco e i relativi costi. Nessuno ha riferito finora cifre che siano certe, ma facendo anche il parallelo con quanto accaduto in passato, si è arrivati ad una sorta di sicurezza sulle spese affrontate.Leggi anche: Perché papa Francesco ha scelto di essere seppellito a Santa Maria MaggioreFunerali papa Francesco: quali sono i costi e chi li ha pagatiAd esempio nel 2005 i funerali di papa Giovanni Paolo II ebbero un costo di 5 milioni di euro, mentre quelli del papa emerito Benedetto XVI tra i 600mila e un milione e mezzo di euro.

