Furgone usato come ariete per la spaccata alla gioielleria di Vernio

Vernio – spaccata nella notte, intorno alle 4, alla gioielleria Tinti di Mercatale di Vernio. Un assalto violento con un Furgone che ha provocato anche un principio di incendio del mezzo e di una vettura in sosta. Sull’episodio indagano i carabinieri. “Esprimo la mia piena solidarietà alla famiglia Tinti, vittima di un episodio grave che ha colpito non solo una storica attività del nostro territorio, ma anche l’intera comunità di Vernio”. Lo dichiara la sindaca Maria Lucarini dopo la spaccata avvenuta nella notte alla gioielleria del Mercatale.“Si tratta di un atto grave – dice – che colpisce una realtà profondamente radicata nel tessuto sociale ed economico del nostro Comune. La mia vicinanza va anche a tutti coloro che hanno subito danni ai mezzi parcheggiati e alle attività nei pressi dell’accaduto. Leggi su Corrieretoscano.it nella notte, intorno alle 4,Tinti di Mercatale di. Un assalto violento con unche ha provocato anche un principio di incendio del mezzo e di una vettura in sosta. Sull’episodio indagano i carabinieri. “Esprimo la mia piena solidarietàfamiglia Tinti, vittima di un episodio grave che ha colpito non solo una storica attività del nostro territorio, ma anche l’intera comunità di”. Lo dichiara la sindaca Maria Lucarini dopo laavvenuta nella nottedel Mercatale.“Si tratta di un atto grave – dice – che colpisce una realtà profondamente radicata nel tessuto sociale ed economico del nostro Comune. La mia vicinanza va anche a tutti coloro che hanno subito danni ai mezzi parcheggiati e alle attività nei pressi dell’accaduto.

