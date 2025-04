Torna l’isola ecologica mobile a Cisterna L appuntamento

Cisterna Torna l'appuntamento con l'isola ecologica mobile. Lunedì 28 aprile, i cittadini potranno trovare i cassonetti speciali presso viale delle Province, in area mercato. Il servizio sarà fruibile dalle 8 alle 12. Nell'isola ecologica mobile si potranno gettare rifiuti ingombranti.

