morto a 90 anni Antonio Longo, fondatore dello storico Caseificio Longo di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, noto per la produzione del tomino a Rotolo, uno dei formaggi tipici della regione. Lapresse.it - Torino, morto il re del tomino Antonio Longo Leggi su Lapresse.it Lutto nel mondo imprenditoriale piemontese. E’a 90 anni, fondatore dello storico Caseificiodi Rivarolo Canavese, in provincia di, noto per la produzione dela Rotolo, uno dei formaggi tipici della regione.

