Il calcio italiano l’ansia di indulgenza e la resa al lutto papale

C'era una volta il rito profano nazionale. Il giuoco del calcio, con quella "u" vezzosa che rimanda a un'intonazione aulica, a una radice identitaria profonda e ai processi di lunga durata nella formazione del corredo simbolico nazionale. Il solo culto che potesse rivaleggiare con quello sacro, amministrato dalla Chiesa cattolica nel Paese che ospita il papa. In giorni di calendario (sia civile sia calcistico) frantumato dalla grande celebrazione legata alla morte di Francesco, scopriamo che quel rito profano non c'è più. E non è soltanto perché, nel frattempo, il vecchio rito domenicale è stato disgregato dalle esigenze di commercializzazione, con relativo spezzettamento dei calendari agonistici che lo ha reso qualcosa di altro da se stesso. È piuttosto che proprio il calcio sta dimostrando l'impossibile laicità del Paese.

