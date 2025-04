I pendolari rischio chiusura di 3 mesi per linea Napoli Baiano della Circumvesuviana

pendolari: rischio chiusura estiva per la linea Napoli-Baiano della Circum. I comitati denunciano gestione discriminatoria. Leggi su Fanpage.it Allarmeestiva per laCircum. I comitati denunciano gestione discriminatoria.

Su questo argomento da altre fonti

Chiusura Edenlandia, a rischio il livello occupazionale: senza un tavolo per la cassa integrazione - Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo proseguendo negli approfondimenti tecnici e legali per riaprire presto i cancelli di Edenlandia ma c’è un ulteriore tema che ci sta preoccupando e riguarda il livello occupazionale dei lavoratori del Parco. “ lo afferma il presidente di Tanit Gianluca Vorzillo. “ Con la revoca della licenza disposta dal Comune la società che gestisce Edenlandia non puo’ accedere alle procedure di cassa integrazione del personale e non può chiedere così l’attivazione del competente tavolo istituzionale in Prefettura. 🔗anteprima24.it

Caro energia, l'allarme dei gestori degli impianti natatori: «C'è il rischio-chiusura» - ANCONA – C’è allarme tra i gestori delle piscine delle Marche, specie dopo gli aumenti spropositati dei prezzi dell’energia elettrica (+44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e del gas da riscaldamento (+60%) registrati nelle scorse settimane. I gestori delle piscine marchigiane... 🔗anconatoday.it

Edicole italiane a rischio chiusura: l'Anci propone soluzioni urgenti per salvarle - Pescara - Le edicole, storici punti di riferimento nelle città italiane, stanno affrontando una crisi senza precedenti, minacciando la loro stessa esistenza. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), attraverso il vicepresidente Enrico Di Giuseppantonio, ha lanciato un appello per salvaguardare queste attività fondamentali per la socialità e l'informazione locale.? Un settore in difficoltà Da tempo, le edicole italiane sono alle prese con sfide crescenti, tra cui la diminuzione delle vendite di giornali e l'aumento dei costi operativi. 🔗abruzzo24ore.tv

Altre fonti ne stanno dando notizia

I pendolari: rischio chiusura di 3 mesi per linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana; Sciopero di venerdì 10 gennaio: bus, metro e tram si fermano. Ecco gli orari a rischio per i pendolari; Scioperi d'aprile, giorni infernali per i pendolari: treni e voli a rischio, il picco venerdì 11. Il calendari; Sciopero treni domani a Roma, week end nero per i pendolari: rischio ritardi e cancellazioni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I pendolari: rischio chiusura di 3 mesi per linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana - Allarme pendolari: rischio chiusura estiva per la linea Napoli-Baiano della Circum. I comitati denunciano gestione discriminatoria. 🔗fanpage.it

'Rischio chiusura tre mesi per linea Napoli-Baiano della Circum' - La linea Baiano-Napoli "potrebbe chiedere tra giugno e settembre prossimi, come già accaduto lo scorso anno". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Circumvesuviana, l'allarme: "La tratta dei pendolari rischia tre mesi di chiusura" - Enzo Ciniglio del gruppo Facebook "No al taglio dei treni della Circumvesuviana" e Salvatore Ferraro del gruppo Facebook Circumvesuviana-Eav lanciano un allarme per la Napoli-Baiano ... 🔗napolitoday.it