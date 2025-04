Giorgia Meloni al funerale di Papa Francesco IL VIDEO

In Piazza San Pietro per i funerali di Papa Francesco anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier, che ha indossato un tailleur nero, ha salutato il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Presente ai funerali anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è recato sul sagrato di San Pietro, fermandosi per pochi minuti in raccoglimento davanti alla bara del Pontefice.

Cosa riportano altre fonti

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗tg24.sky.it

Giorgia Meloni torna a Torino: il programma della giornata e cosa farà la premier in visita - Giorgia Meloni torna a Torino. Domani, venerdì 14 marzo 2025, la premier è attesa nel Capoluogo per una visita istituzionale. Il programma L’arrivo è previsto alle 12,30, quando Meloni visiterà lo Space Park di Argotec, a San Mauro Torinese. Realizzato con un investimento di circa 25... 🔗torinotoday.it

Roma, scatta l’allarme bomba alla Cassazione. La chiamata anonima: «Siamo il gruppo di comunisti combattenti contro Giorgia Meloni» - L’anonimo telefonista che questa mattina ha chiamato il centralino della Corte di Cassazione, in piazza Cavour a Roma, annunciando la presenza di un ordigno esplosivo nel Palazzaccio, rivelatosi poi falso dopo le bonifiche effettuate da polizia e carabinieri, ha rivendicato l’atto attribuendolo a un fantomatico “Gruppo di comunisti combattenti” contro la premier Giorgia Meloni. I controlli sul posto La chiamata è arrivata stamane intorno alle 8 del mattino. 🔗open.online

Se ne parla anche su altri siti

