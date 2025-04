Papa il feretro a S Maria Maggiore

Papamobile con il feretro di Papa Francesco è arrivata alla Basilica di Santa Maria Maggiore, accompagnata al passaggio da ali di folla di fedeli. Ad accoglierlo sul sagrato 40 "figli prediletti", tra poveri, detenuti e rifugiati, con un fiore bianco. Qui il feretro ha fatto ingresso nella Basilica Mariana dove avverrà, come chiesto da Bergoglio, la tumulazione in forma privata di Papa Francesco. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.04 Lamobile con ildiFrancesco è arrivata alla Basilica di Santa, accompagnata al passaggio da ali di folla di fedeli. Ad accoglierlo sul sagrato 40 "figli prediletti", tra poveri, detenuti e rifugiati, con un fiore bianco. Qui ilha fatto ingresso nella Basilicana dove avverrà, come chiesto da Bergoglio, la tumulazione in forma privata diFrancesco.

Su questo argomento da altre fonti

L'omaggio dei cardinali al feretro di Papa Francesco - Cardinali e membri del clero rendono omaggio al Papa defunto dopo la traslazione nella Basilica di San Pietro per tre giorni di cerimonia. Le campane risuonano, mentre la bara in legno senza catafalco viene portata in processione accompagnata dai cardinali in tonaca rossa e dalle Guardie Svizzere del Vaticano. Continua a leggere 🔗laverita.info

Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara, Bergoglio coperto con seta bianca, nel feretro anche monete e Rogito sulla sua vita - Il volto di Papa Francesco verrà coperto con della seta bianca, dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito. Rito presieduto dal Camerlengo Farrell Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e signific 🔗ilgiornaleditalia.it

La salma di Papa Francesco in Basilica. Inizia l'omaggio dei fedeli. Il passaggio del feretro a S.Pietro [VIDEO] - AGI - È cominciato il rito della traslazione della bara di Papa Francesco. Dopo un momento di preghiera presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo, ha inizio la traslazione dalla Cappella della Domus Sanctae Marthae alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall'Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. 🔗agi.it

Ne parlano su altre fonti

Migranti, transgender, poveri, detenuti per l'ultimo saluto al Papa a Santa Maria Maggiore; L'addio a Francesco, 250 mila a San Pietro. Lanci di rose al corteo. Feretro a Santa Maria Maggiore - Il rito della tumulazione, in forma privata, presieduto dal cardinale camerlengo Kevin Farrell; Ultima ora. Funerali Papa: il feretro arrivato alla Basilica di Santa Maria Maggiore, la diretta; Papa: 250mila per le esequie. Il cardinale Re: «Ha esortato a costruire ponti non muri». Il feretro è arrivato a Santa Maria Maggiore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa, il feretro di Papa Francesco verso Santa Maria maggiore - (LaPresse) Il feretro di Papa Francesco ha lasciato la Basilica di San Pietro accompagnato dal corteo funebre diretto a Santa Maria Maggiore dove ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Ha inizio l'ultimo viaggio di Papa Francesco verso Santa Maria Maggiore - Ultimo viaggio di Papa Francesco: il feretro in corteo verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sarà sepolto. 🔗la7.it

Conclusi i funerali di Papa Francesco: il feretro accolto a Santa Maria Maggiore - Una folla silenziosa e commossa ha accompagnato il corteo lungo tutto il percorso dal Vaticano a Santa Maria Maggiore. Due ali di persone hanno scandito il passaggio del mezzo tra applausi e preghiere ... 🔗giornaledipuglia.com