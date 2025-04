Come mai Donald Trump era in prima fila al funerale di papa Francesco

Usa, Donald Trump concede la grazia a Trevor Milton: il fondatore di Nikola era stato condannato a 4 anni per frode - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha concesso la grazia a Trevor Milton, fondatore ed ex ceo dell’azienda americana specializzata nella produzione di camion elettrici e a idrogeno “Nikola”, dichiarato colpevole di frode nel 2022. «Ho ricevuto una grazia completa e incondizionata. Mi ha chiamato personalmente il presidente per dirmelo», ha scritto su X l’imprenditore. La notizia – precisa il Washington Post – è stata confermata dalla Casa Bianca. 🔗open.online

Donald Trump potrebbe vietare all’università di Harvard di accogliere studenti stranieri - Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

“Israele era pronto a bombardare i siti nucleari iraniani, Trump lo ha fermato” - Tel Aviv aveva pianificato di colpire i siti nucleari iraniani a maggio, ma è stato fermato da Donald Trump, che preferisce negoziare un accordo con Teheran per limitare il suo programma di arricchimento dell’uranio. Lo riferisce il New York Times citando dirigenti dell’amministrazione Usa e altre persone informate sul dossier. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe preso la sua decisione dopo mesi di dibattito interno sull’opportunità di perseguire la diplomazia o sostenere Israele nel tentativo di rallentare la capacità della Repubblica islamica di costruire un ordigno atomico, in un ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Come mai Donald Trump era in prima fila al funerale di papa Francesco? - Il presidente americano come gli altri capi di Stato non è dopo i reali, ma insieme a loro rispetto a quanto si era capito dalla sala stampa vaticana ... 🔗vanityfair.it

Ecco come Trump ha fatto crollare il dollaro ai minimi da 3 anni - Il dollaro continua a perdere terreno nei confronti delle principali valute tanto che nei giorni scorsi si è attestato ai minimi da 3 anni rispetto all'euro. 🔗money.it

Trump, 'Francesco amava il mondo, era un bravo cristiano' - "Amava davvero il mondo ed era un bravo cristiano. L'ho incontrato due volte. Penso fosse un tipo fantastico": lo ha detto Donald Trump ai reporter prima di partire per Roma per i funerali del Papa. ( ... 🔗ansa.it