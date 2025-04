Cityrumors.it - I funerali, il corteo fino a Santa Maria Maggiore: rivivi la diretta dell’ultimo saluto a Papa Francesco

Il mondo saluta per l’ultima volta il Pontefice. Al Vaticano ci sono più di 200mila persone per rendere omaggio ae al suo feretroE’ il giorno deidi. Piazza San Pietro sin dall’alba ha iniziato a riempiersi e alle 10 il feretro ha lasciato la Basilica per arrivare sul sagrato dove davanti ad oltre 200mila fedeli si sono svolte le esequie del Santo Padre., il cardinale Re: “E’ stato un Pontefice in mezzo la gente” – LIVE (Ansa) – cityrumors.itdeidiOre 12:54 – Il feretro è arrivato a. Ora un breve omaggio e poi l’ingresso in Basilica per la tumulazione, che si svolgerà in privato e nel massimo riserbo.Ore 12:45 – Ilfunebre è al Colosseo. Manca sempre meno all’arrivo a