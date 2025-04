Trump e Zelensky alla Basilica di San Pietro dialogo sulla pace prima dei funerali di Papa Francesco

Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati in Vaticano per un colloquio riservato di 15 minuti, a margine dei funerali di Papa Francesco. Al centro, la possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Previsto un nuovo incontro a Roma. Leggi su Fanpage.it Donalde Volodymyrsi sono incontrati in Vaticano per un colloquio riservato di 15 minuti, a margine deidi. Al centro, la possibilità di un accordo ditra Russia e Ucraina. Previsto un nuovo incontro a Roma.

L'inedito incontro tra Trump e Zelensky all'interno della basilica di San Pietro - Volodymyr Zelensky e Donald Trump si sono incontrati nella basilica di San Pietro. Un incontro inedito per un negoziato politico che si e tenuto pochi istanti prima del funerale di Papa Francesco. Zelensky è Trump erano seduti uno di fronte all’altro su due sedie, hanno parlato per breve tempo e fonti ucraine confermano che Zelensky parlerà con il capo della Casa Bianca ancora, prima che lasci Roma. 🔗ilfoglio.it

I funerali di papa Francesco In piazza San Pietro. Nella basilica incontro Zelensky-Trump - Un intenso pontificato che ha toccato le menti ed i cuori. Così il cardinale Giovanni Battista Re, nell’omelia, ha parlato di papa Francesco, al termine della lettura del vangelo secondo Giovanni. I funerali del papa si svolgono in piazza San Pietro, presenti centinaia di migliaia di fedeli. Presenti anche centinaia di statisti ad iniziare dal nostro presidente, Sergio Mattarella. Al termine della cerimonia funebre, corteo per il trasporto della bara fino a Santa Maria Maggiore per la sepoltura. 🔗noinotizie.it

Incontro Trump-Zelensky dentro la basilica di San Pietro - Il presidente americano Donald Trump e il presidente ucraino Volodymir Zelensky hanno avuto un colloquio durato circa 15 minuti dentro la basilica di San Pietro a margine dei funerali di […] The post Incontro Trump-Zelensky dentro la basilica di San Pietro first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Trump e Zelensky alla Basilica di San Pietro: dialogo sulla pace prima dei funerali di Papa Francesco - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati in Vaticano per un colloquio riservato di 15 minuti, a margine dei funerali di Papa Francesco ... 🔗fanpage.it

Incontro Trump-Zelensky in San Pietro: 15 minuti positivi, nuovo vertice in giornata - Funerale di Papa Francesco: incontro tra Trump e Zelensky dentro San Pietro, 15 minuti positivi. Previsto nuovo vertice oggi pomeriggio a Roma. 🔗la7.it

Trump e Zelensky: lo storico incontro nella Basilica di San Pietro prima dei funerali di Francesco - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati all’interno della Basilica di San Pietro faccia a faccia “per almeno 15 minuti” e poi anche con il premier britannico Starmer e con il presidente f ... 🔗repubblica.it