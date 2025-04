Panchina lasciata in piazza Conte indignato Episodio da dimenticare volgare e grottesco

Il gesto della panchina lasciata in piazza dei Signori durante la manifestazione di Django nella serata del 25 aprile non è andato giù all'intero centrodestra trevigiano e anche il sindaco Mario Conte lo ha censurato. A meno di un anno dal possibile rinnovo della convenzione che concede.

