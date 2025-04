Orsolini lascia il Bologna ma non la Serie A la Big affonda per 22 milioni di euro

Orsolini, il quale potrebbe lasciare il Bologna ma proseguire comunque l'avventura in Serie A. In piena lotta Champions League al quarto posto in classifica, il Bologna è in finale di Coppa Italia. Il prossimo 14 maggio all'Olimpico di Roma affronterà il Milan di Sergio Conceicao e si giocherà l'opportunità di portare a casa un trofeo. Perciò l'attenzione è massima ed è rivolta al presente, ma ciò non significa che il futuro non cominci a bussare alla porta ed è questo il caso di Riccardo Orsolini. Orsolini lascia il Bologna ma non la Serie A: la Big affonda per 22 milioni di euro (LaPresse) – tvplay Dodici gol e quatto assist in venticinque partite di Serie A disputate e due reti in tre match di Coppa Italia, il giocatore è uno dei volti principali dell'annata della squadra di Vincenzo Italiano.

