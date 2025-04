Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati 35esima giornata: il Pisa si avvicina alla Serie A, il Frosinone frena lo Spezia

Brescia, 26 aprile 2025 – Per un Sassuolo che ha già conquistato la promozione in massima, c'è unricerca dello sprint decisivo per abbandonare la cadetteria e garantirsi un posto inA nella prossima stagione. Grazievittoria contro il Brescia e al pareggio dellocontro il, i punti di distacco tra gli uomini di Inzaghi e il terzo posto sono diventati nove, e, con quattro giornate rimanenti, il traguardo sisempre di più. Allo stesso modo, il Sassuolo prosegue nella marcia verso la vittoria del titolo con il successo per 2-0 contro il Cesena, che complica i piani playoff dei bianconeri, ora fuori dalle prime otto. La Cremonese supera il Mantova e mantiene salda la quarta posizione, con un occhio pure alloterzo, mentre la Sampdoria ritrova la sconfitta contro la Carrarese.