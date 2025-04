Roma Inter probabili formazioni Pellegrini sulla trequarti c’è Dovbyk

Roma domani comincerà la volata, che permetterà di capire quale potrà essere l’obiettivo a maggio. La prima delle restanti cinque partite andrà in scena a San Siro contro l’Inter e sarà un appuntamento da non sbagliare per sperare ancora nella Champions League.In generale sarà però fondamentale trovare l’ennesimo risultato positivo per la corsa all’Europa, che vede tante squadre impegnate e per la quale non bisognerà commettere passi falsi. Dalla sfida contro i nerazzurri la Roma cerca risposte anche per la questione big match, che spesso sono stati un tallone d’Achille visti i pochi punti conquistati. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte di Claudio Ranieri, che potrebbe aver sciolto i propri dubbi. Sololaroma.it - Roma-Inter, probabili formazioni: Pellegrini sulla trequarti, c’è Dovbyk Leggi su Sololaroma.it Se ormai da un paio di settimane siamo entrati nel rettilineo finale del campionato, per ladomani comincerà la volata, che permetterà di capire quale potrà essere l’obiettivo a maggio. La prima delle restanti cinque partite andrà in scena a San Siro contro l’e sarà un appuntamento da non sbagliare per sperare ancora nella Champions League.In generale sarà però fondamentale trovare l’ennesimo risultato positivo per la corsa all’Europa, che vede tante squadre impegnate e per la quale non bisognerà commettere passi falsi. Dalla sfida contro i nerazzurri lacerca risposte anche per la questione big match, che spesso sono stati un tallone d’Achille visti i pochi punti conquistati. Andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte di Claudio Ranieri, che potrebbe aver sciolto i propri dubbi.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni - A San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Fiorentina Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 34ª giornata di Serie A tra Inter Roma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la […] 🔗calcionews24.com

Inter-Roma Femminile, scontro diretto per il secondo posto: le probabili formazioni - Dopo la sconfitta al Tre Fontane domenica 13 aprile contro la Juventus per 1-2, la Roma Femminile è chiamata a rialzarsi in vista del prossimo appuntamento di campionato. Le giallorosse di Spugna dovranno ritrovare concentrazione ed energie per affrontare l’Inter sabato 19 aprile alle ore 15, in una sfida cruciale per il secondo posto che si disputerà allo Stadio Arena Civica Gianni Brera. Contro la Juventus, la Roma ha mostrato segnali di incertezza soprattutto nei primi minuti, e la reazione è arrivata troppo tardi. 🔗sololaroma.it

Inter-Roma, probabili formazioni: Dovbyk c’è, i dubbi sono a centrocampo - Mondo ancora scosso dalla tragica scomparsa di Papa Francesco, un fatto che ha inevitabilmente condizionato un campionato di Serie A ora diviso tra recuperi ed avvicinamento alla prossima giornata. Roma che attende i risultati delle rivali per l’Europa (domani alle 18:30 le 4 gare rimanenti) e getta lo sguardo verso l’Inter, prossimo avversario da affrontare a San Siro e sul mercato per Streijn. Squadra che tornerà in campo a Trigoria quest’oggi dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri tra Pasqua e Pasquetta, e nulla deve essere lasciato al caso contro i campioni d’Italia in carica. 🔗sololaroma.it

Su questo argomento da altre fonti

Inter Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro; Inter-Roma probabili formazioni, chi gioca e le ultime su Thuram, Dovbyk, Dumfries e Dybala; Inter-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Le probabili formazioni di Inter-Roma (Serie A) - L'Inter ospita la Roma a San Siro nel big match della 34ª giornata di Serie A. Nerazzurri reduci da due sconfitte di fila con Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia; giallorossi che invece hann ... 🔗msn.com

Inter-Roma: orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico - Luci a San Siro per il big match della 34ª giornata di Serie A. Dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia, l'Inter torna a concentrarsi sulla corsa Scudett ... 🔗msn.com

Inter-Roma, le probabili formazioni - Domenica 27 aprile alle 15 Inter-Roma a San Siro mette in palio punti fondamentali per scudetto e Europa. Tra i nerazzurri ben 7 cambi rispetto alla disfatta di Coppa Italia col Milan: Carlos Augusto ... 🔗sport.sky.it