Napoli doppia decisione di Conte per il Torino non si torna più indietro

Conte scioglie i suoi ultimi dubbi in vista di Napoli-Torino, con delle scelte importanti che si prospettano essere decisive. Il Napoli è atteso nella sfida di domani sera contro il Torino, valida per la 34esima giornata di campionato. Gli azzurri scenderanno in campo con la tensione di dover rispondere all'Inter, impegnata poche ore prima contro la Roma. Ogni partita però ha una storia a sé, con gli azzurri che cercheranno di mettere in cascina altri tre punti preziosissimi per continuare ad intimorire gli attuali campioni d'Italia. A sostenere la squadra pronto l'ennesimo sold-out stagionale del 'Maradona', che ora – visto l'ultimo ko nerazzurro e la parità di punti – crede fortemente al lavoro compiuto finora dal Napoli. Antonio Conte è pronto a scegliere la sua formazione migliore per alimentare il sogno dei tifosi.

Osimhen Juve: decisione presa. Ecco cosa farà il Napoli dopo il rientro dell’attaccante dal Galatasaray. Scenario definito! - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve: decisione presa dal Napoli, che si comporterà così dopo il rientro dell’attaccante dal Galatasaray. Scenario fatto Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Napoli venderà Victor Osimhen nella sessione estiva di calciomercato dopo che l’attaccante nigeriano farà ritorno in Italia in seguito alla fine del prestito in Turchia, al Galatasaray. Manchester United, Juve, Psg e i club sauditi sono alla finestra per avere il centravanti, che per partire ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida per i club stranieri. 🔗juventusnews24.com

De Luca: «Decisione Consulta mi fa ritornare alla vita, la Campania e Napoli non ritornino nella palude» - «Qualcuno pensa che siano stati risolti i problemi? Non hanno capito che cominciano adesso» così si è pronunciato il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca... 🔗ilmattino.it

Conte dal Napoli al Milan: la decisione è stata presa - Tiene banco il futuro del tecnico leccese, la cui permanenza sulla panchina azzurra è tutt’altro che scontata nonostante altri due anni di contratto Antonio Conte è ‘tornato’ sul mercato dopo il dribbling sul suo futuro, o meglio sulla sua permanenza al Napoli anche l’anno prossimo nella conferenza stampa di vigilia della gara col Como persa poi 2-1. Conte dal Napoli al Milan: la decisione è stata presa (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

