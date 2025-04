RINVIATO IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI Maggio e giugno cambia tutto il nuovo calendario pubblicato

PAGAMENTO DELLE PENSIONI Inps per il mese di Maggio 2025 sarà effettuato, come da prassi, il primo giorno bancabile del mese. Tuttavia, poiché il 1° Maggio è una festività nazionale, l’erogazione slitterà a venerdì 2 Maggio. Questa data vale sia per l’accredito su conto corrente bancario o postale, sia per il ritiro in contanti presso gli uffici postali. È sempre consigliabile consultare le modalità e le tempistiche specifiche del proprio ufficio postale di riferimento per evitare file o assembramenti.Per chi desidera ritirare la pensione in contanti, resta in vigore il limite di 1.000 euro netti. In caso di importi superiori, il pensionato dovrà fornire all’INPS le coordinate bancarie o postali su cui ricevere l’accredito. Ilfogliettone.it - RINVIATO IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI | Maggio e giugno, cambia tutto: il nuovo calendario pubblicato Leggi su Ilfogliettone.it Le festività sono una sciagura per gli anziani che vivono di pensione, rinviati tutti i pagamenti per due mesi.IlInps per il mese di2025 sarà effettuato, come da prassi, il primo giorno bancabile del mese. Tuttavia, poiché il 1°è una festività nazionale, l’erogazione slitterà a venerdì 2. Questa data vale sia per l’accredito su conto corrente bancario o postale, sia per il ritiro in contanti presso gli uffici postali. È sempre consigliabile consultare le modalità e le tempistiche specifiche del proprio ufficio postale di riferimento per evitare file o assembramenti.Per chi desidera ritirare la pensione in contanti, resta in vigore il limite di 1.000 euro netti. In caso di importi superiori, il pensionato dovrà fornire all’INPS le coordinate bancarie o postali su cui ricevere l’accredito.

Su questo argomento da altre fonti

Poste, da domani in pagamento le pensioni di marzo a Palermo e provincia - Attraverso una nota Poste Italiane comunica che in tutti i 148 uffici postali della provincia di Palermo le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da domani, sabato 1° marzo. "Sempre a partire da domani - si legge nella nota - le pensioni di marzo saranno disponibili anche per... 🔗palermotoday.it

Poste Italiane, da sabato 1° marzo il pagamento delle pensioni - Poste Italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da sabato 1. Sempre a partire da sabato 1 le pensioni di marzo saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto... 🔗avellinotoday.it

Poste Italiane: in provincia di Frosinone da martedì 1° aprile saranno in pagamento le pensioni del mese - Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del prossimo mese saranno in pagamento a partire da martedì 1° aprile. Sempre a partire da martedì 1 le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di... 🔗frosinonetoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagamenti INPS: il calendario di maggio 2025; Pensioni maggio 2025 pagate in ritardo: perché e quali sono gli importi; Pensioni maggio 2025 pagate in ritardo: perché e quali sono gli importi; Età pensionabile in aumento dal 2027: il Governo studia il rinvio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ultim’ora INPS: salta il pagamento di maggio, la pensione è definitivamente rinviata | Famiglie rimaste morte di fame - Questa decisione ha sorpreso un po' tutti, ma non si è potuto fare niente. L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) è l’ente pubblico che ... 🔗sicilianews24.it

Pagamento pensioni maggio 2025: tutte le novità e le date da ricordare - Sta per arrivare il pagamento delle pensioni Inps relative al mese di maggio 2025. Come di consueto, l’importo spettante sarà consultabile con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di ... 🔗pensionipertutti.it

Pensioni di maggio 2025, importi e data del pagamento - Cosa sapere sulle pensioni di maggio 2025. Date, importi e tutte le novità fiscali, ecco cosa cambia per i contribuenti. 🔗ilsussidiario.net