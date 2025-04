Ucraina Cremlino regione Kursk completamente liberata

regione di Kursk. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. “Il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov ha riferito al comandante in capo supremo Vladimir Putin sul completamento dell’operazione per liberare la regione di Kursk dai neonazisti ucraini”, ha affermato Peskov. Lapresse.it - Ucraina: Cremlino, regione Kursk completamente liberata Leggi su Lapresse.it Roma, 26 apr. (LaPresse) – Le truppe russe hanno liberato ladi. Lo ha riferito il portavoce del, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti. “Il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov ha riferito al comandante in capo supremo Vladimir Putin sul completamento dell’operazione per liberare ladidai neonazisti ucraini”, ha affermato Peskov.

Se ne parla anche su altri siti

Cosa riportano altre fonti

