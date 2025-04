Gli ultras dell8217Atalanta stanno col Lecce dopo la morte del fisioterapista domenica non tiferanno

ultras dell'Atalanta solidarizzano con calciatori e tifosi del Lecce dopo la tragica perdita del fisioterapista Graziano Fiorita: "Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domenica 27 aprile, non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in Curva Sud. Rispettiamo il dolore del Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita". Leggi su Fanpage.it Glidell'Atalanta solidarizzano con calciatori e tifosi della tragica perdita delGraziano Fiorita: "Se Atalanta-si dovesse giocare27 aprile, non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in Curva Sud. Rispettiamo il dolore del, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita".

