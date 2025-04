MotoGp pole record di Quartararo a Jerez Inseguono le Ducati

Quartararo si prende la pole position a Jerez e chiude le qualifiche davanti alle Ducati di Marquez e Bagnaia, che nel Gran Premio di domani 27 aprile partiranno rispettivamente al secondo e al terzo posto. Dopo un digiuno di 1133 giorni, il pilota della Yamaha ritorna in grande stile siglando il record della pista.

