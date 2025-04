Papa Piantedosi scritta pagina storica per sicurezza

Papa Francesco, "una sola scritta sulla tomba". Chi paga i funerali - Pubblichiamo di seguito il testamento di Papa Francesco. Le ultime volontà del Pontefice: "Spese dei funerali coperte da un benefattore". Nel Nome della Santissima Trinità. Amen. Sentendo che si avvicina il tramonto della mia vita terrena e con viva speranza nella Vita Eterna, desidero esprimere la mia volontà testamentaria solamente per quanto riguarda il luogo della mia sepoltura. La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. 🔗liberoquotidiano.it

Papa, Piantedosi “Piano funerali in evoluzione, evento straordinario” - ROMA (ITALPRESS) – “Il piano è partito adesso. Abbiamo fatto una ricognizione delle risorse: è un’organizzazione in evoluzione, prevediamo circa 170 delegazioni straniere, alcune di grandissimo impegno, come quelle dei capi di Stato di Paesi molto importanti”. A dirlo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intervista al TG1. “E’ un evento veramente straordinario, per una serie di concomitanze che credo a memoria quasi mai si siano verificate – ha aggiunto Piantedosi -. 🔗unlimitednews.it

