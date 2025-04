I funerali di Francesco il cardinale Re Ponti e non muri il Papa ha implorato incessantemente la pace Trump e Zelensky i primi a lasciare San Pietro tra i due Incontro produttivo LA DIRETTA

Funerali Papa Francesco, l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re: “Da voi affetto e partecipazione” - E’ iniziata l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re per i funerali di Papa Francesco a San Pietro. L’omelia è iniziata intorno alle 10.40, dopo la cerimonia con l’uscita della bara e il lungo applauso dei fedeli radunati nella piazza. La capienza della piazza è 40mila persone nel recinto ufficiale, sono 140mila le persone invece in totale nell’area. “In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore ... 🔗lapresse.it

Funerali Papa Francesco, il cardinale Re: “E’ stato un Pontefice in mezzo la gente” – LIVE - Il mondo saluta per l’ultima volta il Pontefice. Al Vaticano ci sono più di 40mila persone per rendere omaggio a Francesco e al suo feretro E’ il giorno dei funerali di Papa Francesco. Piazza San Pietro sin dall’alba ha iniziato a riempiersi e alle 10 il feretro lascerà la Basilica per arrivare sul sagrato. Funerali Papa Francesco, iniziate le esequie a San Pietro – LIVE (Ansa) – cityrumors.itLa diretta dei funerali di Papa Francesco Ore 10:50 – “Per Papa Francesco la Chiesa doveva essere aperto a tutti. 🔗cityrumors.it

Il testo dell’omelia del cardinale Re ai funerali di papa Francesco: “Sua immagine a Pasqua nei nostri occhi” - "Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena": l'omelia del cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, alla messa esequiale di Papa Francesco.Continua a leggere 🔗fanpage.it

