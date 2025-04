Sperare in un miracolo che i potenti della terra riscoprano la fratellanza in Cristo la centralità dell’amore la compassione il libero arbitrio

potenti della terra riuniti in Piazza San Pietro, io – agnostico – ho sperato in un miracolo. Improvvisamen Ilgiornaleditalia.it - Sperare in un miracolo: che i potenti della terra riscoprano la fratellanza in Cristo, la centralità dell’amore, la compassione, il libero arbitrio Leggi su Ilgiornaleditalia.it La straordinaria profezia di un giovane Benedetto XVI: E' “la generosità che rende gli uomini liberi”. Non sono le armi. Le guerre uccidono e ogni vita è sacra Osservando l'immagine deiriuniti in Piazza San Pietro, io – agnostico – ho sperato in un. Improvvisamen

