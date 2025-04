Juventus il Monza è una delle squadre di questa Serie A contro cui i bianconeri hanno fatto una cosa Il dato vincente che fa sperare per domani

Juventus, contro il Monza è arrivata una striscia di vittorie consecutive da record: solo contro il Como i bianconeri hanno fatto meglioLa Juventus ha un obiettivo contro il Monza: prolungare una striscia di vittorie da record, paragonabile solo a quella aperta contro il Como. A dirlo è la società con una nota ufficiale. STATISTICA – «La Juventus ha vinto le ultime tre partite giocate contro il Monza in Serie A: contro nessuna squadra di questo torneo i bianconeri vantano una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nella competizione rispetto a quella registrata contro i brianzoli (tre, come contro il Como).». .com Juventusnews24.com - Juventus, il Monza è una delle squadre di questa Serie A contro cui i bianconeri hanno fatto una cosa. Il dato vincente che fa sperare per domani Leggi su Juventusnews24.com ilè arrivata una striscia di vittorie consecutive da record: soloil Como imeglioLaha un obiettivoil: prolungare una striscia di vittorie da record, paragonabile solo a quella apertail Como. A dirlo è la società con una nota ufficiale. STATISTICA – «Laha vinto le ultime tre partite giocateilinA:nessuna squadra di questo torneo ivantano una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nella competizione rispetto a quella registratai brianzoli (tre, comeil Como).». .com

Su altri siti se ne discute

La Lazio supera il Monza nel segno di Castellanos: Milan e Juventus tenute a distanza! - La Lazio batte il Monza con il punteggio di 5-1. A segno Adam Marusic, Pedro, Valentin Castellanos e Dele-Bashiru. I biancocelesti tengono così a distanza Juventus e Milan, già vincenti in questo turno di campionato. VITTORIA CHAMPIONS – La Lazio ospita con il Monza con l’imperativo di conseguire tre punti vitali per rinsaldare le proprie ambizioni di accesso alla prossima Champions League. Il match si presenta come una sfida tra i calciatori offensivi dei capitolini e il portiere dei brianzoli Semuel Pizzignacco, essendo quest’ultimo chiamato a difendere il risultato sin dai primi minuti. 🔗inter-news.it

Juventus vs Monza: le probabili formazioni - Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bianconeri devono tornare a vincere per tornare in lotta per il quarto posto, mentre i brianzoli attendono soltanto l’ufficialità della retrocessione. Juventus vs Monza si giocherà domenica 27 aprile 2025 alle ore 18 presso l’Allianz Stadium. JUVENTUS VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta patita a Parma ha relegato i bianconeri al quinto posto, quindi fuori dalla zona Champions. 🔗sport.periodicodaily.com

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus dopo Udinese-Verona e Monza-Parma - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus dopo Udinese-Verona e Monza-Parma. Tutti i dettagli della graduatoria Continuano i match della 29ª giornata di Serie A, con la Juventus che sarà impegnata domani al Franchi con la Fiorentina. Ecco come cambia la classifica dopo Udinese-Verona e Monza-Parma. Inter 61 (28)Napoli 60 (28)Atalanta 58 (28)Juventus 52 (28)Lazio 51 (28)Bologna 50 (28)Roma 46 (28)Fiorentina 45 (28)Milan 44 (28)Udinese 40 (29)Genoa 35 (29)Torino 35 (28)Como 29 (28)Verona 29 (29)Cagliari 26 (28)Lecce 25 (29)Parma 25 (29)Empoli 22 ... 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, i bianconeri sono da record col Monza: il motivo!; Juventus-Monza, i giocatori diffidati di entrambe le squadre; Serie A | Monza-Juventus, head to head; Monza-Juventus 1-2: video, gol e highlights. 🔗Ne parlano su altre fonti