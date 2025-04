Mistificazione della realtà Fedez contro Travaglio Divampa la polemica

Fedez contro Marco Travaglio: è esploso lo scontro tra i due e i sui social Divampa la polemica. Il tutto nasce per un video pubblico sul profilo di Pulp Podcast in cui il rapper passa al contrattacco dopo le recenti dichiarazioni al veleno del giornalista nel podcast di Gianluca Gazzoli. Travaglio aveva infatti ricordato la sua intervista a Muschio Selvaggio di un anno fa, accusando il rapper di avergli fatto troppe domande sulla collega e nemica storica dei Ferragnez, Selvaggia Lucarelli. Ma cosa era successo? Fedez aveva in effetti fatto più di qualche domanda al suo ospite su Lucarelli fino a che Travaglio aveva sbottato platealmente: "È la tua fissazione perché lei ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Il direttore del Fatto Quotidiano era tornato qualche giorno fa sull'intervista dichiarando: “Quasi tutta l'intervista parlando di Selvaggia e pensando di mettermi in difficoltà, a un certo punto non ci ho più visto e gli ho fatto quella battuta”. Iltempo.it - "Mistificazione della realtà": Fedez contro Travaglio. Divampa la polemica Leggi su Iltempo.it Marco: è esploso lo stra i due e i sui socialla. Il tutto nasce per un video pubblico sul profilo di Pulp Podcast in cui il rapper passa al contrattacco dopo le recenti dichiarazioni al veleno del giornalista nel podcast di Gianluca Gazzoli.aveva infatti ricordato la sua intervista a Muschio Selvaggio di un anno fa, accusando il rapper di avergli fatto troppe domande sulla collega e nemica storica dei Ferragnez, Selvaggia Lucarelli. Ma cosa era successo?aveva in effetti fatto più di qualche domanda al suo ospite su Lucarelli fino a cheaveva sbottato platealmente: "È la tua fissazione perché lei ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi". Il direttore del Fatto Quotidiano era tornato qualche giorno fa sull'intervista dichiarando: “Quasi tutta l'intervista parlando di Selvaggia e pensando di mettermi in difficoltà, a un certo punto non ci ho più visto e gli ho fatto quella battuta”.

Fedez risponde a Marco Travaglio dopo l’intervista da Gazzoli: «Mistifica la realtà, non è abituato a dibattere civilmente» – Il video - «Quello che racconta Marco Travaglio è una totale mistificazione della realtà». Non si è fatta attendere la risposta di Fedez alle parole pronunciate dal direttore del Fatto Quotidiano nel podcast Passa dal Bsmt, di Gianluca Gazzoli. Nell’episodio pubblicato nei giorni scorsi, il giornalista parla anche della sua intervista a Muschio Selvaggio – ex podcast e canale YouTube di Fedez – in cui si era ritrovato a rispondere ad alcune domande sulla collega Selvaggia Lucarelli. 🔗open.online

