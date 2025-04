Giubileo 2000 adolescenti in cammino L’ultimo saluto al Papa esperienza di fede

Ecodibergamo.it - Giubileo, 2000 adolescenti in cammino. «L’ultimo saluto al Papa, esperienza di fede» Leggi su Ecodibergamo.it IL PELLEGRINAGGIO. Attraversata la Porta Santa e Via Lucis. Don Bonzi: «Subito giornata intensa». Sabato alcuni gruppi di ragazzi hanno preso parte alla cerimonia funebre del Santo Padre.

Lucca, mille giovani verso Roma: il Giubileo degli adolescenti diventa l’addio a Francesco - Lucca, 23 aprile 2025 – Oltre mille adolescenti della Diocesi lucchese in questi giorni partono per Roma. In queste ore per loro è arrivata la notizia che le iniziative legate al Giubileo degli Adolescenti restano confermate con il momento della preghiera della “Via Lucis“ del 25 aprile, le piazze dei “Dialoghi con la città“ di sabato 26, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa. Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista il 26. 🔗lanazione.it

A Roma con Carlo Acutis, sono quasi 500 i ragazzi della diocesi che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti - Sono quasi 500 i ragazzi della diocesi di Perugia-Città della Pieve che parteciperanno al Giubileo degli adolescenti a Roma dal 25 al 27 aprile, per attraversare la Porta Santa, ricorrere al sacramento della riconciliazione, partecipare a incontri e alla festa per la canonizzazione di Carlo... 🔗perugiatoday.it

Giubileo, a San Pietro 2000 volontari della Croce Rossa Italiana - Ci sono anche loro, i volontari e le volontarie della Croce Rossa Italiana all’appuntamento che, nel fine settimana dell’8 e 9 marzo, è stato organizzato in Vaticano. I volontari in Vaticano Sono stati duemila infatti i volontari della CRI che hanno aderito ai due giorni dedicati... 🔗romatoday.it

Giubileo, 2000 adolescenti in cammino. «L’ultimo saluto al Papa, esperienza di fede» - Alcuni gruppi bergamaschi - una ventina di oratori -sabato 26 aprile hanno partrcipato alla cerimonia funebre di Papa Francesco: la sveglia per loro è suonata molto presto. Alle 5,30 sono partiti per ... 🔗ecodibergamo.it

Iniziato con la Via Lucis il Giubileo degli adolescenti - Guidato dall'arcivescovo Fisichella l'incontro sul piazzale della basilica dei Santi Pietro e Paolo,. «Lo spirito del Risorto confermi la nostra fede, rafforzi la nostra speranza e infiammi i nostri c ... 🔗romasette.it

Giubileo degli adolescenti a Roma, oggi l’attraversamento della Porta Santa - Nella giornata di ieri oltre 500 partecipanti sono partiti da Lodi e Casale, domani la conclusione con la Messa in piazza San Pietro ... 🔗ilcittadino.it