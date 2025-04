L’Europa intralcia la pace di Trump in Crimea

Laverita.info - L’Europa intralcia la pace di Trump in Crimea Leggi su Laverita.info Usa pronti a dare la penisola a Mosca, i «volenterosi» si oppongono. Persino il sindaco della capitale ucraina evoca la cessione. Il tycoon: «Zelensky capisce, oggi potrei parlarci». Witkoff da Putin: «Siamo più vicini».

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In Medio Oriente la pace non germoglierà per incanto. E l'Europa dovrebbe pensarci - A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a bombardare Gaza per il proprio tornaconto politico: la regione dietro l'angolo di casa si sta trasformando 🔗vanityfair.it

L’Europa auto esclusa dalla pace di Trump per assenza di realpolitik? L’opinione di Guandalini - Non è realistico Kiev nella Nato e Ucraina con i confini precedenti al 2014. Quello che ci sta in mezzo è da riempire. Trattabile. Da tutte le condizioni possibili che stanno emergendo in queste ore da diversi interlocutori. Questo è a grandi linee il piano di Trump per la pace. Concordato con Putin. E di ritorno comunicato a Zelensky. L’Europa grida sdegno per l’esclusione da questi pre-accordi. Bruxelles chiede di essere protagonista. 🔗formiche.net

Salvini: Trump unico leader per la pace, critica l'Europa di Ursula e Macron - "Sono convinto che Trump sia l'unico leader capace di portare finalmente alla pace, a differenza di un'Europa al collasso e marginale guidata da Ursula, Parigi e Berlino. Il nostro governo ha l'occasione storica di riportare l'Italia ad essere centrale a livello internazionale". Lo ha scritto sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, proponendo alcuni stralci di una sua intervista a La Verità. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

L’Europa intralcia la pace di Trump in Crimea; Vi spiego cosa farà Trump su Ucraina, Russia, Nato e Cina; Bla bla bla. L’Europa delle chiacchiere che trasecola per i fatti di Trump. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'Europa è di fronte a una scelta: dire “no” a Trump per difendere Kyiv, o abbandonare gli ucraini - Da un lato c'è il piano degli Stati Uniti con la Russia, dall'altro c'è quello preparato dall'Ucraina e dagli europei. Sono molto diversi e mettono America e Europa in rotta di collisione ... 🔗ilfoglio.it

C'è un piano di pace Ucraina-Ue contrapposto a quello previsto da Trump - Secondo Reuters, che ha ottenuto i due piani, le principali differenze riguardano la sequenza di soluzioni sulle questioni territoriali, sulla revoca delle sanzioni, sulle garanzie di sicurezza e sull ... 🔗msn.com

Papa Francesco e Trump, così divisi ma uniti per la pace - A guardarli, sembrano le due facce opposte della contemporaneità. Papa Francesco, l’uomo della misericordia, il pontefice venuto ... 🔗iltempo.it