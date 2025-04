Colazione a scuola il progetto che combatte la fame in classe e migliora l’apprendimento

progetto nato nel 2016 dalla collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Kellanova.L'articolo Colazione a scuola: il progetto che combatte la fame in classe e migliora l'apprendimento . Leggi su Orizzontescuola.it Contrastare la povertà alimentare tra i più piccoli e promuovere sane abitudini a tavola: sono questi gli obiettivi del Breakfast Club,nato nel 2016 dalla collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Kellanova.

