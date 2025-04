Fiorentina dubbi sul futuro di Palladino spunta Sarri la situazione

Fiorentina. In palio ci sono tre punti fondamentali per la classifica e anche per il futuro di Raffaele. Leggi su Calciomercato.com Il derby contro l`Empoli vale doppio per la. In palio ci sono tre punti fondamentali per la classifica e anche per ildi Raffaele.

Conferenza stampa Thiago Motta pre Fiorentina Juve: «Mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Il mio futuro non è una priorità, sono il primo a mettersi sempre in discussione» - di Marco BaridonConferenza stampa Thiago Motta pre Fiorentina Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 29ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – C’è una zona Champions da conquistare per la Juve in questo finale di stagione, e tanto passa dalla trasferta di domani dei bianconeri sul campo della Fiorentina al Franchi. Il modo migliore, la vittoria, per dimenticare anche la debacle contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Cataldi: «Il mio sogno è vincere con la Fiorentina, sarebbe una rivincita personale. Sul futuro…» - Le parole di Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina, sui suoi primi mesi in viola dopo il trasferimento dalla Lazio Danilo Cataldi ha parlato a La Nazione dei suoi primi mesi alla Fiorentina dopo il trasferimento dalla Lazio. FUTURO – «Sto bene qui, sono stato accolto benissimo. Sono un ragazzo alla mano, mi piace stare bene con le persone che compongono il gruppo squadra […] 🔗calcionews24.com

Fiorentina Inter, scelte limitate ma tanti dubbi per Palladino: dal modulo al ballottaggio in attacco - di RedazioneFiorentina Inter, scelte limitate ma tanti dubbi per Palladino: dal modulo al ballottaggio in attacco per il ruolo di sottopunta Raffaele Palladino ha le scelte di formazione limitate per Fiorentina Inter di stasera. Da regolamento, infatti, il tecnico non potrà contare su tutti i nuovi acquisti operati dal club nella finestra invernale. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle possibili scelte dell’allenatore dei toscani, il quale ha un solo grande dubbio che riguarda il giocatore da schierare in posizione di trequartista. 🔗internews24.com

Fiorentina, Palladino: "De Gea e Kean stanno bene qui". Sul futuro di Zaniolo... - La Fiorentina è pronta a dare di ... Possiamo giocarcela con tutti". Palladino su Zaniolo: "Non abbiamo parlato del futuro. De Gea e Kean stanno bene" ... 🔗corrieredellosport.it

Fiorentina, il futuro di Moise Kean in bilico, ecco gli scenari - C’erano pochi dubbi l’estate scorsa: dopo le ultime deludenti stagioni alla Juventus, la carriera di Moise Kean sembrava stesse prendendo una piega non fortunata. L’etichetta di bad boy che portava cu ... 🔗msn.com

Cagliari Fiorentina, Palladino ha dei dubbi su un difensore! Le possibili scelte per la 33a giornata - Cagliari Fiorentina, Raffaele Palladino ha fatto quasi tutte le scelte sulla propria formazione per la partita dell’Unipol Domus: l’ultimo dubbio E’ in arrivo la partita valida per la 33a giornata del ... 🔗cagliarinews24.com