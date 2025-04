26 aprile 1998 Juventus Inter ed il fallo di Iuliano su Ronaldo VIDEO

aprile 1998: Juventus-Inter ed il fallo di Iuliano su Ronaldo (VIDEO) proviene da Gli Eroi del Calcio.

Iuliano: "Basta con la storia di Ronaldo, non era fallo. La mia Juve era più forte" - A distanza di quasi 27 anni – era il 26 aprile 1998 – Mark Iuliano ribadisce che quel famoso contatto nell’area bianconera, in Juventus-Inter con i nerazzurri sotto di un gol e a -1 in ... 🔗informazione.it

Juventus, Mark Iuliano e il rigore del secolo su Ronaldo: non feci fallo e per Calciopoli pagammo solo noi - In questa categoria rientra quanto accadde il 26 aprile del 1998 durante Juventus-Inter, scontro diretto per lo scudetto con le due squadre divise da un sol punto (66 a 65 per i bianconeri). Del Piero ... 🔗sport.virgilio.it

Mark Iuliano: «Su Ronaldo non è mai stato rigore» - A distanza di quasi 27 anni – era il 26 aprile 1998 – Mark Iuliano ribadisce che quel famoso contatto nell’area bianconera, in Juventus-Inter con i nerazzurri sotto di un gol e a -1 in ... 🔗corriere.it