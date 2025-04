Applauso per Zelensky al suo arrivo a San Pietro Il leader ucraino con cappotto e camicia nera

leader ucraino Zelensky a Roma per il funerale di Papa Francesco. Al suo arrivo a San Pietro gli è stato tributato un Applauso. Zelensky per l'occasione ha indossato un cappotto sportivo e una camicia nera, e non l'abbigliamento militare che era stato criticato da Trump alla Casa Bianca. I due leader si sono visti all'interno della Basilica di San Peitro prima della cerimonia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

